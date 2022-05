Vicario continua a stupire e la Fiorentina resta alla finestra

Tra i protagonisti della prima partita di questo penultimo turno di campionato, quella tra Empoli e Salernitana terminata 1-1, c’è senza dubbio il portiere dei padroni di casa Guglielmo Vicario, autore di una prestazione straordinaria. Il numero 13 azzurro, oltre al rigore parato nei minuti finali a Perotti, è stato un vero e proprio muro davanti alla porta della squadra di Andreazzoli. Ottime le parate arrivate nei primi minuti del primo tempo, clamorosa quella al 55′ su Bonazzoli: l’attaccante a pochi passi dalla linea colpisce sicuro il pallone di testa ma trova la mano sinistra del portiere classe ’96. Decisivo anche pochi minuti piu tardi su una doppia conclusione ravvicinata: prima Djuric va vicinissimo al gol di testa incontrando un’altra parata fenomenale di Vicario che non contento devia in angolo col piede il tiro ravvicinato di Bonazzoli.

Per il tecnico Andreazzoli, intervistato al termine della partita, è tutto nella norma visto il suo grande processo di crescita: “Lui non ha fatto solo una parata, sono “abituato” alle sue parate. Se ci fosse bisogno, di fare progressi, ne ha fatti ancora. Ha fatto un miglioramento enorme, io gli auguro quello che merita, un futuro notevole”.

Dopo la prima vera e propria stagione da titolare, non contando quindi le quattro presenze con la maglia del Cagliari, Vicario è riuscito ad attirare su di se le attenzioni di tanti club di Serie A. Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta cercando il portiere del futuro e lo ha messo nella lista dei preferiti, e chissà se la presenza di Barone al Castellni, oltre che al visionare Zurkowski, non possa essere utile per intavolare una trattativa con Corsi. La concorrenza resta comunque agguerrita: oltre ai viola sul portiere dell’Empoli ci sarebbero infatti anche Lazio e Napoli.