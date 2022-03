Vicario per la porta della Fiorentina? C’è l’occasione per osservarlo da vicino

Al termine della stagione, a meno di clamorose sorprese, Bartlomiej Dragowski lascerà la Fiorentina. Il polacco, che ha perso il posto da titolare a favore di Pietro Terracciano, ha il contratto in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo del contratto si sono interrotte settimane fa.

Per questo motivo la società viola si sta guardando attorno e tra i nomi nella lista della dirigenza c’è anche quello di Guglielmo Vicario. Alla prima stagione in Serie A da titolare, l’estremo difensore dell’Empoli sta disputando un campionato sorprendente ed è sicuramente tra i protagonisti dell’ottima stagione del club azzurro.

Arrivato dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto, Vicario può essere riscattato per dieci milioni di euro. L’idea dell’Empoli è di far scattare il diritto, acquistare il giocatore e poi valutare se rivenderlo a non meno di quindici milioni. La Fiorentina lo segue da vicino e domenica, nel derby tra i Viola e l’Empoli, potrà farlo da vicino.