La Fiorentina ha sbancato all ‘Dall’Ara’ di Bologna vincendo per 3-2 contro i rossoblù allenati da Mihajlovic. Ad aprire le marcature per i viola è stato Maleh nel primo tempo, siglando il suo primo gol in Serie A di testa. Nella ripresa poi sono arrivati i gol su punizione di Biraghi, un bel tiro a giro messo sotto il sette, e il rigore siglato da Vlahovic.

