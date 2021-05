VIDEO: A La Spezia intanto accolgono in pompa magna il nuovo patron americano

Proprietà americane in aumento in Serie A e nella giornata di oggi si è aggiunta concretamente anche quella di Robert Platek, nuovo numero 1 dello Spezia che già nei mesi scorsi aveva acquistato la società da Volpi. Celebrazione come d’abitudine per l’arrivo del nuovo presidente da parte dei tifosi spezzini, una situazione vissuta in proporzione anche a Firenze un paio d’anni fa:

Bagno di folla per i #Platek al termine della presentazione. I tifosi dello #Spezia acclamano gli americani in vista di #SpeziaTorino

🇺🇸 è iniziata l’era Platek pic.twitter.com/dm1sBZMqhX — Federico Gennarelli (@F_Genna88) May 15, 2021