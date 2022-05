VIDEO – Alfredino manda i Viola alle stelle: riviviamo la celebrazione del gol di Duncan contro la Juve

Non è passata ancora una settimana, ma i tifosi viola di certo non si saranno stancati di vedere e rivedere la partita che ha spedito la Fiorentina in Europa. Sabato scorso contro la Juventus è infatti arrivata la vittoria tanto attesa, che ha sancito il ritorno della Firenze del calcio nelle competizioni europee. A sbloccare il match fu Alfred Duncan, il giocatore che si è preso una bella fetta del centrocampo di Vincenzo Italiano e ha saputo tirare fuori dal cilindro prestazioni decisive contro le big.

Dopo il gol al Milan, Duncan si è ripetuto contro i bianconeri, aprendo le marcature del 2-0 finale. Il club viola lo vuole ricordare in questo modo, celebrando la rete di “Alfredino” a lingua di fuori: