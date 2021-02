VIDEO – Anche Rocco e Joseph Commisso presenti al Bozzi per vedere la Fiorentina Primavera

Al Gino Bozzi, per assistere a Fiorentina-Milan Primavera, sono presenti anche Rocco e Joseph Commisso. Il presidente viola ha salutato i ragazzi di Aquilani prima dell’ingresso in campo e sta seguendo il match dagli spalti. In campo una bella gara, che vi stiamo raccontando in diretta su Fiorentinanews.com (CLICCA QUI).

⚠️SUPPORTER NUMBER ONE 😎 Il presidente della #Fiorentina #Commisso è al #Bozzi per assistere alla sfida tra i ragazzi di #Aquilani e il #Milan, gara valida per gli ottavi di finale di #PrimaveraTimCup 👉🏻 Continua a seguire il match live su #Sportitalia e sulla nostra app! pic.twitter.com/sqM45gUnz1 — Sportitalia (@tvdellosport) February 3, 2021