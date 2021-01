Nella prossima lotta salvezza sul campo dell’Atalanta, Belotti sarà in campo perché stasera, oltre a segnare, è stato sanzionato solo con un giallo dallo stralunato Di Bello. Non ci sarà alla prossima invece Nikola Milenkovic, espulso nel faccia a faccia con l’attaccante granata, svenuto in modo imbarazzante e poi addirittura soccorso per 5 minuti con il ghiaccio. Peccato che poi stesse benissimo, tanto da segnare il gol dell’1-1.

