VIDEO: Bernardeschi trova la ‘sua dimensione’, prima un assist scivolando dalla bandierina e poi il primo gol in Canada

Fresco di passaggio in Mls per giocare con il Toronto, Federico Bernardeschi sembra aver trovato un palcoscenico dove affermarsi da protagonista dopo gli anni da comprimario alla Juve. Nella notte il suo debutto con la nuova nella vittoria per 4-0 contro il Charlotte. Per lui un assist dalla bandierina, nonostante uno scivolone al momento della battuta, e poi un bel gol di sinistro dalla distanza, con una conclusione all’angolino in diagonale. Al suo fianco per altro anche gli altri due reduci dalla Serie A, Criscito e Insigne.