L’attaccante di proprietà della Fiorentina Kevin Prince Boateng, in prestito al Besiktas, sta trovando continuità a suon di gol con la sua nuova maglia. Nella gara di ieri contro il Trabzonspor il giocatore è infatti andato a segno con una grande spaccata siglando il momentaneo pareggio di 1-1 per i suoi. La gara si è poi conclusa per 2-2. Di seguito il video del suo gol: