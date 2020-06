Il giocatore del Besiktas, in prestito dalla Fiorentina, Kevin Prince Boateng ha fatto vedere tutta la sua voglia di calcio su Instagram. Il calciatore viola ha infatti postato sui propri social un gol spettacolare in allenamento. Stop di tacco, coordinazione e bomba a fil di palo. Un video che impressiona e mette in mostra tutte le qualità del giocatore che, purtroppo, a Firenze non si sono viste.

0 0 vote Article Rating