VIDEO – Clamoroso in casa Torino: lite furibonda tra Juric e Vagnati

Davvero incredibile quello che è successo in casa Torino. L’allenatore dei granata Juric, in passato accostato anche alla Fiorentina, è stato ripreso mentre litiga pesantemente con il direttore sportivo Davide Vagnati.

I due non se le mandano a dire e quasi vengono alle mani, se non fosse per l’intervento di una terza persona. Nonostante questo, comunque, Juric e Vagnati continuano ad insultarsi a distanza con parole e toni veramente molto pesanti.