VIDEO: Così nacque la leggenda del Pistolero, Piatek-Fiorentina un matrimonio ideale per rilanciarsi a vicenda

A Krzysztof Piatek serve ritrovare la confidenza straordinaria con il gol che aveva scoperto di avere prima a Genova e poi a Milano, sponda rossonera: il suo arrivo in Italia fu da vero uragano: 19 reti in 21 presenze al Genoa, tra campionato e Coppa Italia, altre 11 in 21 match rossoneri. Quota 30 raggiunta, prima di smarrirsi nel Milan di Giampaolo e migrare in Germania all’Hertha Berlino. Anche lì un po’ di fatica e appena 5 gol in una seconda parte di stagione davvero balorda a livello mondiale. Il Pistolero ha voglia di riscatto, così come la Fiorentina e il matrimonio potrebbe aiutare entrambe le parti:

