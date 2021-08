VIDEO – Dalla schiacciata al lampredotto: Nico Gonzalez a lezione di fiorentino… da prof. Venuti

Nico Gonzalez si è presentato ieri ai tifosi della Fiorentina. Tra gli obiettivi che il giocatore dovrà centrare, oltre ovviamente a quelli sul campo, c’è anche l’apprendimento della lingua italiana… ma non solo. Come ricorda Lorenzo Venuti in un simpatico video realizzato dalla Fiorentina, Nico dovrà imparare anche il fiorentino.

Ed ecco quindi che Venuti veste i panni del professore e tenta di insegnare a Gonzalez le nozioni di base, dall’ambito culinario con “schiacciata” e “lampredotto” a quello con calcistico con “arbitro unn’è fallo, s’è buttaho!”. Un simpatico siparietto nell’attesa che i due calciatori, come tutta la Fiorentina, facciano divertire i tifosi anche sul campo.