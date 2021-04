VIDEO: Doppio dribbling e colpo sotto, il golaço di Pedro in Copa Libertadores

La Fiorentina in attacco si gode l’esplosione di Dusan Vlahovic. In Sud America intanto l’ex centravanti viola, Pedro Guilherme Abreu dos Santos, continua a segnare. Un golaço davvero quello messo a segno dalla punta del Flamengo nel corso della notte (in Italia) in Copa Libertadores (la Champions League sudamericana).

Doppio dribbling e colpo sotto sull’uscita del portiere, così Pedro ha realizzato la rete del 4-1 (che è stato anche il risultato finale della gara) dei rubonegro contro l’Union La Calera.