Video – E intanto spunta l’intervista scoop di Pedro e viene già messo sotto accusa

Non sono passate neanche due ore dall’ufficialità di Pedro al Flamengo che subito è finito sotto accusa. Un noto blog brasiliano, FutRaiz, ha postato su Twitter una intervista dell’ex viola ai tempi del Fluminense quando pronunciò la frase: “Non andrò mai in altre squadre in brasile”.

Adesso la domanda è: “Quindi perchè il Flamengo?”