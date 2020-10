VIDEO FN – Callejon arriva a Fanfani: visite mediche e poi l’ufficialità per il nuovo esterno della Fiorentina

Dopo essere sbarcato all’aeroporto di Firenze lasciando le prime dichiarazioni, José Maria Callejon si è spostato alla clinica Fanfani per effettuare le visite mediche di rito. Se tutto andrà bene, come speriamo, mancherà poi soltanto l’ufficialità per poter definire Callejon, senza paura di essere smentiti, un nuovo calciatore della Fiorentina. Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com che mostra l’arrivo del giocatore alla clinica:

