VIDEO FN: “Chi non salta è un bianconero” e Commisso si mette a saltare coi tifosi della Fiorentina

Al termine della partita che la Fiorentina ha vinto contro la Spal, il presidente viola, Rocco Commisso, si è intrattenuto a lungo coi tifosi gigliati presenti in Maratona. C’è stato spazio per foto e anche per un simpatico siparietto: alcuni sostenitori gigliati hanno cominciato ad intonare il coro “chi non salta è bianconero” e Rocco, che pure era tifoso della Juve da ragazzo, si è messo a saltare con loro.