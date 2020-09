VIDEO FN: “Commisso in Palazzo Vecchio per parlare di STADIO col sindaco Nardella”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, accompagnato dal figlio Joseph e dal d.g. Barone sono da pochi istanti arrivati in Palazzo Vecchio, dove è programmato l’incontro tra la dirigenza viola e il sindaco Dario Nardella per parlare della questione legata allo stadio. Il presidente gigliato non vuol perdere più tempo. Sfrutterà la sua permanenza a Firenze per dare l’accelerata giusta, e per capire quanto può intervenire sul Franchi in seguito all’approvazione dell’emendandamento. Di seguito le immagini dell’arrivo del presidente raccolte da fiorentinanews:

