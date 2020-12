VIDEO FN: Contestazione? No, la Fiorentina torna a casa tra l’indifferenza

Niente contestazione, ma solo indifferenza. La Fiorentina ritorna a casa dopo la negativa prestazione di Bergamo contro l’Atalanta, che fa seguito ad altre prove sconcertanti, ma non trova nessuno ad ‘accoglierla’, se non uno sparuto gruppo di giornalisti.

Facce lunghe, tanto silenzio e anche tanta voglia probabilmente di ritornare a casa e ripensare a quello che di sbagliato è stato fatto, da tutti in questo periodo. Da domani i viola saranno in ritiro, mentre mercoledì saranno subito in campo contro il Sassuolo.