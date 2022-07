VIDEO FN – Dodò firma il contratto con la Fiorentina sul campo del Benatti prima dell’amichevole contro il Trento

MOENA – Una bella sorpresa per i tifosi presenti al centro sportivo Benatti, prima dell’amichevole contro il Trento. Il nuovo acquisto della Fiorentina Dodô è infatti entrato in campo insieme a Joe Barone, con addosso la divisa viola e il numero 2 che sarà quello che userà durante la stagione (cambierà numero quindi Martinez Quarta).

Non solo un giro di campo però, perché Dodô ha firmato direttamente sul prato del Benatti il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il tutto, come si può vedere dal nostro video, sotto la tribuna gremita e in deliro per il nuovo esterno viola.