MOENA – Manco a dirlo, nel ritiro della Fiorentina è cominciato nuovamente a piovere. Per questo motivo, Vincenzo Italiano ha decretato la parola fine in leggero anticipo al secondo allenamento di giornata della Viola. Appuntamento a domani: in mattinata allenamento a porte chiuse, mentre nel pomeriggio (ore 17) è in programma la terza amichevole del ritiro viola: l’avversario sarà il Levico Terme (Serie D).

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: