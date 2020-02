VIDEO: Gli auguri della Fiorentina a Giuseppe Rossi

Nelle ultime ore vi abbiamo aggiornato sul futuro di Giuseppe Rossi. L’ex attaccante della Fiorentina ha trovato squadra dopo oltre due anni, firmando con il Real Salt Lake, società che milita in MLS. La società viola, tramite i profilo social, ha voluto fare gli auguri a Pepito, che a Firenze ha scritto una delle pagine migliori della propria carriera, con un video con tutti i gol realizzati con la maglia viola. Di seguito il post pubblicato dalla Fiorentina su Twitter:

Enjoy ALL Giuseppe Rossi goals with Fiorentina ⚜️😱

Wishing you the best of luck at @realsaltlake, @GiuseppeRossi22 ✨#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/EM82mlJNXo

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) February 28, 2020