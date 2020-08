VIDEO: Gol spettacolare (annullato) e rigore procurato, che esordio per Calafiori, il terzino che Pradè vorrebbe soffiare alla Roma

Di giovani talenti la Roma ne ha sfornati e continua a sfornarne veramente tanti: l’ultimo si chiama Riccardo Calafiori, mancino classe 2002 che ieri sera ha esordito in Serie A contro la Juventus. Il suo debutto sarebbe arrivato anche prima forse se nel 2018 non si fosse rotto praticamente tutti i legamenti di un ginocchio, in un match di Youth League. Il ds viola Pradè lo segue da vicinissimo, viste le sue origini e nelle scorse settimane si era parlato proprio di un abbocco da parte della Fiorentina. Ieri sera intanto Calafiori ha debuttato alla grande, segnando un bel gol (di destro), annullato perché il pallone da cui proveniva il corner aveva già varcato la linea nella sua traiettoria aerea. E poco dopo procurandosi il rigore del momentaneo pareggio, con una bella sterzata in area: un impatto davvero di grande livello per uno dei migliori prospetti italiani in quel ruolo.

0 0 vote Article Rating