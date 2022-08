VIDEO: Gollini dice no a Raspadori, Osimhen beccato in fuorigioco. Gli strappi di Sottil…finiti però tutti allo stesso modo

Fiorentina e Napoli finiscono la loro sfida a reti bianche. Uno zero a zero in cui però si sono visti ritmi alti e capovolgimenti di fronte.

Gli azzurri un gol l’hanno pure segnato ma netta era la posizione di fuorigioco di Osimhen nella circostanza. Tanti strappi di Sottil con situazioni potenzialmente interessanti, ma le conclusioni dell’esterno viola sono finite tutte in braccio a Meret.

E nel finale Gollini ha detto di no ad un insidioso rasoterra dal limite di Raspadori.

Riviviamo le emozioni dell’incontro.