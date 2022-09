VIDEO: Ikone si invola e prende in contropiede Montipò. Il portiere del Verona fa il fenomeno e para anche un rigore, ma Gonzalez lo castiga ancora

La Fiorentina ottiene la sua seconda vittoria in Serie A e lo fa battendo il Verona in casa per 2-0.

La formazione viola parte molto bene contro i gialloblu e trova il vantaggio con Ikone che si invola sulla destra, si accentra e prende in contropiede Montipò. Il portiere del Verona fa poi il fenomeno, parando di tutto e di più, anche un rigore tirato (non benissimo) da Biraghi.

Nel finale di gara però deve capitolare ancora: niente da fare sul tocco ravvicinato di Gonzalez che rientra in campo dopo un’assenza prolungata e festeggia con la rete che chiude la gara.