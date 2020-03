VIDEO: Il Perugia intanto imita il Luodgorets e scende in campo… con le mascherine

Aveva suscitato un certo scalpore la scelta di calciatori e staff del Ludogorets, avversario dell’Inter in Europa League, che erano scesi in campo a San Siro con mascherine e guanti protettivi, durante le fasi di sopralluogo pre partita. Lo stesso hanno fatto anche i calciatori del Perugia oggi pomeriggio, prima della partita contro la Salernitana: mascherine per tutti prima però di affrontare la formazione campana, naturalmente senza più la protezione davanti alla bocca.

