VIDEO– Il pullman della Juventus arriva al Franchi e i tifosi della Fiorentina lo accolgono così

Cresce sempre più la tensione pre gara tra Fiorentina e Juventus. Il pullman bianconero ha da poco varcato i cancelli del Franchi e, all’esterno dello stadio, l’arrivo di Vlahovic e compagni è stato accolto da una bordata di fischi dai tifosi viola presenti nei pressi della struttura.

Juventus have arrived at the Artemio Franchi #FiorentinaJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/epS53YQxCd

— footballitalia (@footballitalia) March 2, 2022