VIDEO – Il ritorno in campo dopo oltre due settimane regala la magica tripletta di Benassi. I migliori momenti di Arezzo-Fiorentina

La Fiorentina, ieri, è tornata in campo per l’amichevole ad Arezzo contro gli amaranto. Un buon test per i ragazzi di Italiano, vinto per 1-4, soprattutto per riabituarsi all’idea di giocare con continuità. La sorpresa del pomeriggio è indubbiamente Marco Benassi, accantonato per tutto l’arco della stagione, ma protagonista con una tripletta. L’ex Torino ha realizzato tutte e tre le reti nel primo tempo.

Nella seconda frazione di gara, l’Arezzo rialza la testa con un bel gol di Convitto, poi la Viola la chiude con Ikoné. Appuntamento a mercoledì prossimo, per il test al Franchi contro i boliviani dell’Always Ready.

Di seguito, i momenti salienti di Arezzo-Fiorentina 1-4: