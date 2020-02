VIDEO – Il tap-in vincente di Pedro chiude la partita al Maracanà

Con un tap-in vincente Pedro ha siglato al 93′ il gol del 2-0 per il Flamengo che ha vinto in casa contro il Madureira. Solo uno scampolo di partita per l’ex attaccante viola, che però ha saputo sfruttare l’occasione e chiudere la partita definitivamente. Due gol in due partite per lui. Di seguito gli highlights della sfida.