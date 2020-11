VIDEO: La fine della telenovela Pulgar e l’approdo nel suo paese

Bolle violate, coincidenze perse e poca voglia di parlare. In questo contesto si è chiusa la telenovela denominata “viaggio intercontinentale” che si è sobbarcato il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, pur di rispondere alla chiamata della nazionale cilena. Un gesto il suo, che avrà anche delle conseguenze, perché il centrocampista dovrebbe essere almeno multato per non essere rimasto in isolamento fiduciario così come indicato dalla Asl Toscana Centro, a seguito della positività al Covid del compagno di squadra Josè Callejon.

ERICK PULGAR YA ESTÁ EN CHILE⚽️🇨🇱

El volante de la Fiorentina aterrizó en suelo nacional tras un largo viaje desde Italia. El mediocampista tendrá este jueves su primer entrenamiento en La Roja. Se espera su titularidad ante Perú.