VIDEO – La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi per il Twente: i messaggi di Igor, Sottil, Milenkovic e Biraghi

Tramite un video su Instagram, la Fiorentina ha invitato i tifosi ad accorrere numerosi al Franchi giovedì per l’andata dei playoff di Conference League contro il Twente. Lo ha fatto direttamente attraverso le parole di alcuni giocatori, a partire da Igor che ha detto: “Non è Fiorentina senza i suoi tifosi”, mentre Sottil ha aggiunto: “Quando i tifosi cantano, in campo non siamo in undici ma in quarantamila”.

Milenkovic ha poi aggiunto: “Quando i tifosi ci spingono diventa tutto più emozionante”, prima che capitano Biraghi chiudesse il video affermando: “Con loro al nostro fianco, possiamo fare di tutto. Forza Viola, vi aspettiamo allo stadio!”.