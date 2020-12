VIDEO: La Fiorentina ne rifila tre alla Juventus e sulle TV private del nord va in scena il dramma (sportivo)

Le tv private, specialmente del nord Italia, sono piene di trasmissioni in cui si commentano in diretta le partite della Serie A, specialmente delle cosiddette grandi. Su 7Gold ieri sera è andato in scena una sorta di funerale (sportivo e per i toni utilizzati ovviamente), durante la partita tra Juventus e Fiorentina.

Protagonista Valerio Pavesi, tifoso bianconero che ha dovuto però subire subito un colpo in apertura, visto il gol del vantaggio siglato da Vlahovic dopo appena tre minuti. Al 17′ poi la Juve è rimasta in dieci e lì è arrivato il suo capolavoro: “Dobbiamo crederci e non dobbiamo accontentarci di un eventuale pareggio, anche in dieci”. Niente pareggio, da quel punto di vista è stato più che accontentato…perché la Fiorentina di reti ne ha fatte altre due.

Vedetevi pure lo ‘spettacolo’ in questo video che segue.