VIDEO – La Fiorentina torna in campo a gruppi: Castrovilli e Vlahovic si danno alla corsa, Dragowski lavora tra i pali

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Davide Astori a gruppi. La società ha appena postato un video sui propri canali social dove si vedono Igor, Gaetano Castrovilli, Milan Badelj, Dusan Vlahovic e Bartlomiej Dragowski in campo. Per i giocatori di movimento sono stati programmati esercizi di corsa come navette o scatti, mentre Dragowski lavora tra i pali.

