VIDEO – La rovesciata di Cabral e la meraviglia di tacco di Ikone: le migliori giocate dell’amichevole di ieri

Ieri la Fiorentina ha disputato la prima amichevole del ritiro estivo di Moena contro il Real Vicenza, vinta per 7-0. È stata la prima occasione utile per vedere i nuovi arrivati subito all’opera e per valutare il lavoro svolto dalla squadra sotto la guida di mister Italiano.

I gol sono stati realizzati da Jovic (4), González, Ikone e Niccolò Pierozzi. Rimangono impresse due giocate in particolare: un’atletica rovesciata di Cabral dopo un controllo di petto, conclusa per poco sull’esterno della rete, e un fantastico assist di tacco di Ikone per Jovic, che realizza poi il momentaneo 5-0.

Di seguito, il video degli highlights della partita, pubblicati da ACF Fiorentina sul canale Youtube (la rovesciata di Cabral è visibile dal minuto 0:40, mentre la giocata di Ikoné da 3:50):