VIDEO: La sceneggiata di Vlahovic in Juventus-Inter. Sfiorato da un avversario, cade a terra come una pera

L’ex attaccante della Fiorentina, ora alla Juventus, Dusan Vlahovic, si è reso protagonista di un episodio, non certo edificante, che è diventato virale sul web.

Sfiorato da D’Ambrosio dell’Inter, in maniera involontaria, mentre stava gesticolando, il centravanti serbo, si è buttato per terra con le mani in faccia. In sostanza ha simulato come se fosse stato colpito duramente dall’avversario.

Un episodio simile è accaduto anche nel finale della gara, in area nerazzurra, con De Ligt che si è comportato esattamente come il compagno di squadra.