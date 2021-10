VIDEO: La soluzione ideale per tutti i ruoli dell’attacco, ecco perché la Fiorentina segue Julian Alvarez

E’ sicuramente tra i talenti più in vista del Sudamerica e presumibilmente uno dei prossimi a fare il salto verso l’Europa: si chiama Julian Alvarez e gioca nel River Plate. E’ un classe 2000 e specialmente nel 2021 si è preso con decisione i Millonarios sulle spalle, sbarcando poi anche in Nazionale. Gioca abitualmente al centro dell’attacco ma ha fisico e velocità per giocare molto bene anche sull’esterno: logicamente le valutazioni e la concorrenza sono già alte ma con lui la Fiorentina risolverebbe i problemi in più di un ruolo. Sperando che, in caso di affondo, la carta Burdisso sia quella vincente per portarsi a casa l’attaccante: