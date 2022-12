VIDEO – L’Argentina vola ai quarti di finale e Batistuta si scatena insieme ai tifosi

La vittoria contro l’Australia, ha dato all’Argentina il pass per i quarti di finale del Mondiale, dove affronterà l’Olanda. Anche l’ex attaccante viola Gabriel Omar Batistuta è presente in Qatar per assistere alle partite dell’albiceleste. La passione per l’albiceleste è sempre tanta per i tifosi, così come per Batistuta, che in un video postato sul proprio profilo Instagram si scatena insieme a un gruppo di tifosi argentini fuori dallo stadio dopo la partita.

Questo il video del divertente episodio: