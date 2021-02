VIDEO: L’ennesimo gol di Vlahovic alla Sampdoria non basta per regalarsi un pomeriggio sereno

Per Dusan Vlahovic la Sampdoria è diventata la vittima preferita e quello di oggi è il quarto gol segnato in tre partite. Inutile però ai fini del risultato dato che la Fiorentina ha perso anche a Genova, in una partita rocambolesca: il classe 2000 aveva trovato il gol dell’1-1 di testa, su una respinta di Audero.

