Esordio da incubo per Gonzalo Higuain in MLS, con la maglia dell’Inter Miami di David Beckham. L’ex attaccante della Juventus, che nelle settimane scorse è stato accostato anche alla Fiorentina prima di scegliere di andare negli Stati Uniti, ha fallito un calcio di rigore, sparando alle stelle con il destro nella sconfitta della sua nuova squadra contro i Philadelphia Union per 3-0.

