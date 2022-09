VIDEO – Lo sketch di Renzi alla domanda sulla Fiorentina: “No guardi, non è giornata”. E se ne va

A Toscana TV è intervenuto il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi per parlare dei vari temi politici in vista di quelle che saranno le elezioni del 25 settembre. Incalzato dal giornalista in ultima battuta sulla sconfitta della Fiorentina in Turchia, Renzi ha risposto: “Noooo, no no no… Vignolini (il giornalista ndr) oggi non è giornata, arrivederci a tutti“. E dopo aver salutato, riattacca la chiamata tra le risate del conduttore.

L’episodio al minuto 40.40 del video