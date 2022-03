VIDEO – L’Uruguay di Torreira si qualifica per il Mondiale, ma la Federazione sudamericana è costretta a diffondere le immagini del VAR per evitare lo scandalo

La CONMEBOL, ossia la Confederazione sudamericana del calcio, è stata costretta a diffondere le immagini e l’audio del VAR utilizzate durante la gara tra Uruguay e Perù per evitare lo scandalo calcistico. La nazionale uruguaiana, con il giocatore della Fiorentina Torreira in campo, ha vinto per 1-0 ed ha conquistato il pass per il mondiale di Qatar con un gol di De Arrascaeta.

Un episodio particolare però è accaduto durante il match, con il portiere uruguagio che stava rischiando di fare una frittata su un tiro avversario di Trauco, portando la palla quasi in porta. Le proteste del Perù, che riteneva la palla fosse entrata, hanno costretto la federazione a diffondere le immagini dell’episodio utilizzate dagli arbitri per chiarire il tutto. Torreira è ai Mondiali, senza errori arbitrali.

Conmebol released the video that they used to determine the play and what was said about the play by the refs.pic.twitter.com/7KX7MiQXRJ

— Diego Montalvan (@DMontalvan) March 25, 2022