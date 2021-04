VIDEO: Molina si mangia un gol difficile da credere e grazia il Torino. Così i granata si rifanno sotto con la Fiorentina

Contro la Fiorentina fu implacabile l’Udinese, nello sfruttare lo svarione di Milenkovic e segnare con il colpo di testa di Nestorovski il gol dell’1-0 finale, in una partita in cui il pareggio a reti bianche sarebbe stato risultato tanto annunciato quanto giusto. Ieri invece ai friulani è andata male, in uno scontro con il Torino che riguardava anche la stessa Fiorentina: ora i granata sono a 3 lunghezze dai viola, con una partita da recuperare. Clamoroso in compenso il gol sbagliato da Molina sullo 0-0 a porta praticamente vuota, un’occasione che magari avrebbe cambiato la storia della partita e regalato un risultato più favorevole alla Fiorentina.

Al minuto 00:48 la clamorosa occasione: