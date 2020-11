VIDEO – Neto torna quello dei primi tempi alla Fiorentina e abbatte il Barcellona con una papera clamorosa

Periodo nero per il Barcellona che, dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, ieri non è andato oltre l’1-1 contro il modesto Alaves. Protagonista in negativo della partita l’ex portiere della Fiorentina Norberto Neto. Il brasiliano, che già aveva pasticciato sul terzo gol del Real Madrid, si è ripetuto e stavolta in maniera inequivocabile. Neto ha infatti ricevuto un facile appoggio da Pique, ma sulla pressione di Rioja si è incartato finendo per perdere palla e permettendo all’avversario di insaccare a porta vuota.

0 0 vote Article Rating