Dopo una bella stagione in Serie C, per Gabriele Gori è nuovamente tempo di tentare il salto in cadetteria, con il neo promosso Vicenza. Ieri un test di lusso contro la Lazio per i biancorossi, sconfitti per 3-2 ma avanti nel punteggio nel primo tempo. Merito anche dell’attaccante viola, che ha segnato subito al debutto, con un bel pallonetto su un certo Pepe Reina: per lui questa potrebbe essere una stagione molto importante:

