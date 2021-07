VIDEO: Parte ufficialmente la missione Moena 2021… con un Kokorin subito estroso

Si apre oggi il ritiro di Moena 2021 per la Fiorentina, in partenza in questi minuti in treno da Campo di Marte per raggiungere la località della Val di Fassa, dove ormai si reca da un decennio per preparare le sue stagioni. E’ un ritorno ad una sorta di normalità dato che l’anno scorso di tempo e modalità per organizzare il ritiro non ce ne furono. E tra i volti nuovi c’è anche Kokorin, chiamato a dimostrare qualcosa dopo i 6 mesi di osservazione: il russo si è presentato ai binari abbigliato con la muta viola ma preferendo… le ciabatte alle scarpe, per un avvio di stagione subito estroso.