Una serata tra alti (pochi) e bassi per la Fiorentina, che alla fine ha strappato un punto in extremis contro il Milan, grazie anche al discusso rigore trasformato da Pulgar a cinque minuti dalla fine. In precedenza c’era stato il solito gol dell’ex segnato da Rebic, dopo un pasticcio confezionato in stereofonia da Pezzella e Caceres.