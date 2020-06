VIDEO: Pezzella e Ribery: “Auguri Pres!”, Pradè: “Farò il massimo per rendere la Fiorentina un club forte come vuole lei”

Tornata di auguri un po’ da tutto il gruppo viola per il primo anno di presidenza di Rocco Commisso: dai giovani come Vlahovic, Sottil a Terracciano, Venuti, Benassi, Cutrone fino ad arrivare al capitano German Pezzella e Franck Ribery: “Ciao Pres, ti voglio fare un grande augurio per questo primo anno a Firenze e approfitto dell’occasione per ringraziarti di tutto ciò che fai per la città. Ti aspetto a Firenze per darti un abbraccio”. E poi anche il ds Pradè: “Auguri Pres, è il primo anno insieme e spero che ce ne siano tanti altri. Lei merita tante soddisfazioni e cercherò di far di tutto insieme a tutto il mio staff per far sì che la Fiorentina diventi una società forte come vuole lei, che la renda orgogliosa dentro al campo”.

