VIDEO: Pulgar arriva in Brasile per firmare con il Flamengo

Intorno alle 20:40 di ieri, giovedì 28 luglio, ora del Brasile, il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar è atterrato all’aeroporto internazionale di Rio de Janeiro.

Il giocatore cileno, come ormai noto, firmerà nelle prossime ore con il Flamengo un accordo di tre anni, fino al 2025, dopo l’accordo trovato tra il club carioca e la società viola.

Di seguito potete vedere il video dell’arrivo a Rio di Pulgar:

Erick Pulgar acabou de desembarcar no Rio de Janeiro. Jogador apenas acenou para a imprensa e não falou com os jornalistas presentes no aeroporto #colunadofla pic.twitter.com/3XhJJC9uEE

— Paula Mattos (@_mattosp) July 29, 2022