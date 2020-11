VIDEO: Terribile infortunio per Felipe Melo, la caviglia fa crack

Terribile infortunio davvero quello occorso all’ex centrocampista della Fiorentina, Felipe Melo. Il capitano del Palmeiras sarà costretto a rimanere lontano dal campo per almeno tre mesi a seguito della frattura della caviglia sinistra riportata durante la sfida contro il Vasco da Gama.

Il giocatore è già stato operato e ha anche iniziato il lungo processo di fisioterapia e recupero che sarà necessario prima di tornare in campo.

Questo il video dell’accaduto.

We love you Melo, get well soon @_felipemelo_ 💛❤️

pic.twitter.com/dr7fdMgBpp

— Turkish Goals 🏟 (@Turkish_Goals) November 9, 2020