VIDEO – Torreira continua a lanciare segnali alla Fiorentina e balla al ritmo delle “bombe nell’aria” della Fiesole

Dopo la qualificazione in Conference League, il tema delle ultime ore in casa Fiorentina è sicuramente il riscatto di Lucas Torreira. Le parole di quest’oggi di Rocco Commisso hanno (forse) riaperto dei minuscoli spiragli, anche se, come ha detto lo stesso presidente, la frattura col procuratore Bentancur dell’uruguagio c’è.

La voglia di rimanere a Firenze del n°18 viola è così lampante che, dopo i tanti segnali apparsi sui propri canali social nei giorni scorsi, poco fa ha postato un video sulle stories di Instagram in cui ci dà dentro sulle note di “Freed From Desire” di Gala. Cosa c’entra la canzone disco con la Fiorentina? Beh, è semplicemente la colonna sonora del remix che la Curva Fiesole ha fatto con “Bombe nell’Aria” prima di ogni inizio di partita al Franchi.

Ecco Torreira che si gasa e balla in macchina: